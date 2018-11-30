ولا حباية روز ولا زرقا.. فياجرا طبيعية من مطبخك.. اعرفيها

طرح عقار الفياجرا النسائية فى السوق، بهدف حل أزمة الكثير من النساء اللاتى يعانين من قلة الرغبة الجنسية، أثار حالة من الجدل، فهناك العديد من الدراسات الطبية التى تؤكد خطورته على الصحة ويجب منعه، وبعيدا عن كل هذه الأحاديث، "الطبيعى يكسب"، مقولة نعرفها كثيرا.. ونقدم لكل النساء خلال هذا التقرير وسائل زيادة الرغبة الجنسية لدى النساء بالطعام.

وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع "eatthis"، والذى قدم بعض الأطعمة التى تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء، ومنها:

-السبانخ.. تناولها يزيد من تدفق الدم فى الجسم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم وهو عنصر هام جدا ويعمل على تقليل الالتهاب فى الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم، وهذا يجعل دور السبانخ مثيلا للفياجرا وتزيد من الرغبة فى ممارسة العلاقة الجنسية، ولذا تناوليها ثلاث مرات فى الأسبوع.

