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طرح عقار الفياجرا النسائية فى السوق، بهدف حل أزمة الكثير من النساء اللاتى يعانين من قلة الرغبة الجنسية، أثار حالة من الجدل، فهناك العديد من الدراسات الطبية التى تؤكد خطورته على الصحة ويجب منعه، وبعيدا عن كل هذه الأحاديث، "الطبيعى يكسب"، مقولة نعرفها كثيرا.. ونقدم لكل النساء خلال هذا التقرير وسائل زيادة الرغبة الجنسية لدى النساء بالطعام.
وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع "eatthis"، والذى قدم بعض الأطعمة التى تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء، ومنها:
-السبانخ.. تناولها يزيد من تدفق الدم فى الجسم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم وهو عنصر هام جدا ويعمل على تقليل الالتهاب فى الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم، وهذا يجعل دور السبانخ مثيلا للفياجرا وتزيد من الرغبة فى ممارسة العلاقة الجنسية، ولذا تناوليها ثلاث مرات فى الأسبوع.
-الشاى الأخضر
عليك تناول 4 أكواب من هذا المشروب المضاد للأكسدة، والذى يعمل على تدفق الدم للأعضاء التناسلية، ويزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء، ولذا لا تتردد فى تناولك له.
- شرائح اللحم والبرجر
هل تعلمى أن قلة عنصر الحديد فى الجسم من الأشياء المسببة فى انعدام الرغبة الجنسية لدى النساء، ولذا عليك الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، للحصول على هذا العنصر الذى يزيد من رغبتك الجنسية.
-الأطعمة الغنية بالأوميجيا 3
الأسماك غنية بهذا العنصر، الذى يزيد من الرغبة الجنسية لدى السيدات، ولذا لا تترددى فى تناول الأسماك والمأكولات البحرية مرتين فى الأسبوع.
شكرا لقرائتكم خبر عن ولا حباية روز ولا زرقا.. فياجرا طبيعية من مطبخك.. اعرفيها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .