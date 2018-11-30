لو دماغك لاسعة.. هتعجبك قصات وصبغات الشعر لـ جويل مردينيان

اعتادت على الابتكار فى استخدام مستحضرات التجميل وأنتجت ماركة مكياج خاصة بها، ولم تكتف بذلك بل تسعى دائماً للتغيير من خلال قصات الشعر المختلفة والمبتكرة التى تستخدم خلالها ألواناً كثيرة وجديدة أيضاً، وبهذه الأشياء اعتادت جويل مردينيان، الإعلامية اللبنانية، أن تفاجئ متابعيها وتلفت الأنظار إليها دائماً بهذه التفاصيل التى تبدو صعبة بعض الشىء فى تنفيذها ولكن ذلك أصبح من السهل لدى"جويل".

جويل تختبر تناسق المكياج مع لون الشعر وأظهرت "جويل" فى العديد من المرات استخدام قصات الشعر المختلفة والمبتكرة، وتتعلق "جويل" بتغيير صبغات الشعر بألوان غير مألوفة وخارجة عن الدرجات المتبعة فهى دائماً تريد أن تنفرض بالألوان التى تبتكرها وتحدث فيها تداخل فى درجاته وقامت "جويل" بهذه الابتكارات فى العديد من الألوان التى صبغت بها شعرها ومنها الأزرق، والألوان الداكنة مثل الأحمر. جويل أثناء تغيير لون الشعر لون فاتح قامت جويل بصبغته قصات مبتكرة لـ"جويل" تداخل درجات اللون في خصلات الشعر تستخدم جويل ألوانا داكنة فى صبغاتها

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