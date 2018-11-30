بتحب تصميماتها.. فيكتوريا بيكهام بفستان من إبداعها سعره 2451 جنيها إسترلينيا

التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور للنجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، بعد تناولها وجبه العشاء بأحد المطاعم الفاخرة الموجودة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الكاميرا لحظة خروجها من المطعم وتوجهها لكى تستقل سيارتها.

ظهرت فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر 44 عاما مرتدية فستان باللون البنى من أحد تصميمات "Victoria Beckham" ووصل سعره 2451 جنيها إسترلينيا، بينما اختارت أن ترتدى حذاء وحقيبة باللون الأحمر، وهو ما أبرز أناقتها ورقى إطلالتها.