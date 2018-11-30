كلاب برية تنهش عظام قرد بابون في جنوب أفريقيا

التقط أحد المتابعين للحياة البرية صوراً في كينيا نيكولاس داير، تظهر تغير مفاجئ ومثير في نظام أحد فصائل الكلبيات المهددة بالانقراض (الكلب البري، أو الذئب البري).

وأظهرت الصور تغير النظام الغذائي لهم؛ حيث كانوا يأكلون الغزلان و فصائل الماعز، ولكنهم أصبحوا يصطادون أهم فصائل العائلة الرئيسية (حيوان البابون) الأقرب للإنسان، وبعد ذلك يقطعونه إربًا، ويلعبون بباقي وجبتهم بعد ما شبعوا مثلما يفعل الكلاب الأليفة.

وفي ذلك إشارة إلي أن الكلب البري يتأقلم مع بيئته في الوقت الذي زاد فيه تكاثر البابون، وأثر على حياة الطيور بانتشاره.

يذكر أن هذه الفصيلة من الكليبات لم يعد منه سوى ٦٥٠٠ كلب فقط يعيشون في جنوب أفريقيا في مناطق السافانا.