شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفير السعودى باليمن يؤكد وصول منحة الملك سلمان لتشغيل محطات كهرباء حضرموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير المملكة العربية السعودية باليمن محمد آل جابر، حرص قيادة المملكة ممثلة فى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنمية وتطوير اليمن ووقف حالة التدهور الاقتصادي والمعيشي الناجمة عن ممارسات ميليشيات جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من طهران، حسبما أوردت سبأ.

جاء ذلك خلال حفل تدشين وصول الدفعة الأولى من منحة الوقود المقدمة من الحكومة السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بمحافظة حضرموت إلى ميناء المكلا.



سفير المملكة باليمن

وشارك فى الحفل كل من من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد سالم الخنبشى ونائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج بن سالمين البحسني، وممثلين عن البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن.

وقال السفير "آل جابر" والمشرف العام للبرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن في كلمته خلال الحفل ، إن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أرادا من هذه المنحة رفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي من خلال توفير مبلغ 60 مليون دولار كانت تدفع شهريا من خزينة الدولة مقابل شراء وقود لتشغيل محطات الكهرباء".



جانب من الاحتفال



المسئولون فى اليمن

وأشاد آل جابر بالجهود التي يبذلها كل من ممثل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن نجيب حميد ومدير مكتب البرنامج بمحافظة المهرة عبدالهادي القحطاني، لما من شأنه إنجاح مشاريع وأعمال البرنامج وتحقيق كافة الأهداف المرسومة لها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية ستصل غداً إلى ميناء عدن وتحتوي على 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت كافية لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية دون أي انقطاعات.

من جانبه ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي كلمة عبر من خلالها عن جزيل الشكر والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز، كما نقل الدكتور الخنبشي تحيات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد بمناسبة وصول كمية 12 ألف طن من المازوت و16 ألف وخمسمائة طن من مادة الديزل الى ميناء المكلا خاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية بمحافظة حضرموت والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 51 لعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.