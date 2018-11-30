هكذا أجاب ترامب على سؤال "لماذا لا تلتقي محمد بن سلمان؟" في قمة مجموعة العشرين (فيديو)

وعندما سئل ترامب لماذا لا يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، أجاب: "لم يتم إعداده"، مضيفا: "لم أقم بإعداده فقط- أعني، لقد كنت سألتقي به، لكننا لم نقم بذلك"، مشيرا إلى أنه كان يقابل العديد من قادة العالم الآخرين.

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة الممثلة في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم قادة ومسؤولين أكبر اقتصاديات العالم.