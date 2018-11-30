تزامنا مع جولته الخارجية... هكذا علق خالد بن سلمان على زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر

وغرد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر "تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن "المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركز ثقلهما، ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة الممثلة في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم قادة ومسؤولين أكبر اقتصاديات العالم