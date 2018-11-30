الجيش اليمني يقبض على 9 عناصر من "القاعدة" في حضرموت

القاهرة، 30 نوفمبر — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، هشام الجابري، في بيان مقتضب على صفحته في "فيس بوك": "إن قوات النخبة الحضرمية، قبضت، أمس الخميس، خلال تنفيذها عملية عسكرية لتوسيع الانتشار الأمني، على مجموعة إرهابية مكونة من تسعة أفراد، في أثناء محاولتها الفرار من موقع في مديرية يبعث غرب مدينة المكلا مركز حضرموت".

وأضاف الجابري، "أن قوات النخبة اشتبكت مع العناصر الإرهابية، وأجبرتهم على تسليم أنفسهم".

وأكد ضبط عبوات ناسفة وقذائف وذخائر بحوزة العناصر المقبوض عليها.

وكانت المنطقة العسكرية الثانية أعلنت، أمس الأول الأربعاء، عملية "القبضة الحديدية" لتوسيع الانتشار العسكري غرب المكلا واحكام السيطرة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت.

هذا وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وجراء العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل وجرح الآلاف من اليمنيين جراء النزاع.