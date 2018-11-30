سفينتان للبحرية الأمريكية تعبران مضيق تايوان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حرّكت الولايات المتحدة سفينتين تابعتين للبحرية عبر مضيق تايوان في عملية هي الثالثة من نوعها هذا العام وتأتي مع زيادة الجيش الأمريكي لوتيرة عبور سفنه في الممر المائي الاستراتيجي رغم اعتراض الصين.

وبحسب "رويترز"، تهدد رحلة السفينتين يوم الأربعاء بمزيد من التوتر مع الصين لكنّها ستعتبر في تايوان على الأرجح مؤشرًا على دعم حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي وسط تصاعد الخلاف بين تايبه وبكين.

وقال الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي - في بيان: "عبور السفينتين من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.. ستواصل البحرية الأمريكية التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وأضاف البيان أنّ السفينتين اللتين عبرتا الممر هما المدمرة ستوكديل وسفينة الإمدادات بيكوس.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنّه كان عبورًا عاديًّا في مياه دولية بمضيق تايوان، وأنّ القوات التايوانية راقبت مرور السفينتين.

وقال قنج شوانج الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة دورية، إنّ بكين عبرت للولايات المتحدة عن قلقها إزاء عبور السفينتين.

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان بشكل حذر وملائم وتجنب الإضرار بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان وبالعلاقات الصينية الأمريكية".