الرئيس الأوكراني: سنفرض قيودًا على المواطنين الروس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو في تغريدة على "تويتر"، إنّ أوكرانيا ستفرض قيودًا على المواطنين الروس في أوكرانيا.
وبحسب "رويترز"، لم يوضح مكتب الرئيس إلى الآن، طبيعة هذه القيود.
وفي وقت سابق، اتهم بوروشينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرغبة في ضم أوكرانيا إلى بلاده، ودعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" لنشر سفن حربية في بحر يقتسمه البلدان.
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