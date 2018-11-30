محامي ترامب السابق يقر بالذنب في تهمة الكذب على الكونجرس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أقرّ مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي ترامب" target="_blank">دونالد ترامب بالذنب، الخميس، بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة فيما يتصل بالتحقيق الاتحادي في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وبحسب "رويترز"،، أقر كوهين بالذنب أمام محكمة اتحادية في مانهاتن بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونجرس في إطار تحقيقه بشأن ما إذا كانت حملة ترامب عملت مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.

وقال كوهين خلال الجلسة، إنّه قدم بيانًا مكتوبًا كاذبًا بشأن مشروع عقاري لمنظمة تابعة لترامب في موسكو.

وفي أغسطس الماضي، أقرّ كوهين بالذنب بتهم ارتكاب مخالفات في تمويل الحملة، والتهرب من الضرائب والتحايل المصرفي في قضية أقامها مدعون اتحاديون في نيويورك.

ويشير إقرار كوهين بالذنب إلى أنه يأمل في تخفيف الحكم بحقه فيما يتصل بتلك الاتهامات مقابل مواصلة التعاون مع تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر.

وصرح كوهين في المحكمة بأنّه أدلى بهذه التصريحات بحيث تكون متسقة مع موقف ترامب وبدافع الولاء للرئيس.