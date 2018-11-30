الاحتلال يوقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بالقدس

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إنّ حكومة بنيامين نتنياهو، تسعى من خلال وقف التنسيق الأمني للضغط على السلطة لإطلاق سراح "عقل"، وقد تلجأ تل أبيب إلى مزيد من الخطوات ضد السلطة إذا استمرت الأخيرة في اعتقاله.
وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عددًا من قيادات حركة "فتح" في القدس، إضافةً إلى محافظ المدينة عدنان غيث، الذي تم توقيفه الأحد الماضي.
وقررت محكمة إسرائيلية، مساء الخميس، تمديد اعتقال "غيث" حتى الأحد المقبل.
ويأتي هذا التطور بعد يوم على مطالبة السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بالإفراج عن عقل.
وأضافت "وفا" أن حملة الاعتقالات التي قامت بها إسرائيل في مدينة القدس، وطالت محافظها، تهدف للضغط من أجل الافراج عن المتهم.
ووصفت المصادر ما يجري في القدس بـ "حرب شاملة على السيادة، وترسيخ الوجود".
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