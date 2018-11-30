تقرير أممي يطالب بطرح صياغة جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الخميس، إلى ضرورة "طرح صياغة جديدة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكدت اللجنة في تقريرها، المعروض على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس نزاعًا بين طرفين على إقليم متنازع عليه، وإنما هو نزاع بشأن دولة تحتل وتستعمر وتضم إقليم دولة أخرى".

وشدد التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة الأممية حول القضية الفلسطينية على ضرورة "إعادة النظر في نموذج المفاوضات الثنائية بين الطرفين، وتحويله إلى إطار موسع متعدد الأطراف يضم الشركاء الإقليميين الرئيسيين بهدف تنشيط عملية السلام، وإتاحة أفق سياسي ذي مصداقية".

وحثّ تقرير اللجنة، المجتمع الدولي على "التحول من إطار إنساني، إلى إطار سياسي، وإطار لحقوق الإنسان، في تناول محنة الشعب الفلسطيني".

وطالب بضرورة "إنهاء الحصار الجوي والبري والبحري، الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 11 عامًا وبرفع جميع إجراءات الإغلاق في إطار قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009".

واعتبرت اللجنة، التي يترأس أعمالها السفير السنغالي لدى الأمم المتحدة فودي سيك، أن " القرارات الانفرادية التي اتخذتها دول أعضاء بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، باطلة ولاغية، لأنها تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 476 لعام 1980 و478 لعام 1980".

ودعت اللجنة "الدول الأعضاء إلى إلغاء تلك القرارات لأن مسألة القدس من مسائل الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".

وأعربت تقرير اللجنة عن "الأسف إزاء إفراط القوات الإسرائيلية في استعمال القوة بشكل غير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الاحتجاجات التي جرت في قطاع غزة 2018".

كما أعربت عن أملها أن "يتم تقديم كل الدعم إلى لجنة التحقيق المنشأة بموجب تكليف من مجلس حقوق الإنسان كي تختتم على وجه السرعة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة على السياج بين إسرائيل وقطاع غزة أثناء هذه الاحتجاجات".

وتأسست اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، عام 1975، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3367.

وطلب القرار من اللجنة وضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.