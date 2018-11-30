ردًا على «التوتر».. الأمم المتحدة تدعو للحوار بين الجزائر والمغرب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال ستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ الأخير يدعم الحوار بين الجزائر والمغرب.

جاء ذلك في تصريحات له بمؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب "الأناضول"، الخميس.

وكان دوجريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تقارير إعلامية أفادت بتزايد حدة التوتر بين البلدين، على خلفية قضية إقليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال دوجريك: "لقد كنا دائمًا داعمين للغاية للحوار المتزايد بين الجزائر والمغرب، اللذين تعتبر علاقتهما مهمة جدًا للمنطقة".

وفي 6 نوفمبر الجاري، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.

وبعد أيام من تلك الدعوة، دعت الخارجية الجزائرية، في بيان، إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في "أقرب وقت"، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.

ولم يتضمن البيان الجزائري ردًا صريحًا على دعوة عاهل المغرب، ما دفع الرباط، الاثنين، لدعوة الجزائر إلى الإعلان رسميًا عن ردها على المبادرة الملكية المغربية.

لكنّ الاتحاد واجه منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، أهمها، بحسب مراقبين، الخلاف حول إقليم الصحراء، حيث تعرض الرباط على سكانه حكمًا ذاتيًا، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو"، التي تدعو إلى استقلال الإقليم.