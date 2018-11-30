زعيم المعارضة في جورجيا يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا مرشح تحالف المعارضة الجورجية، جريغول فاشادزة، الخميس، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بالبلاد على خلفية خسارته بالانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الحاسمة الأربعاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فاشادزة بحضور رؤساء الأحزاب الأخرى في التحالف، أمام الجماهير في قاعة بالعاصمة تبليسي، بحسب "الأناضول".

ووفق لجنة الانتخابات بالبلاد (مستقلة)، فازت سالوميه زورابيشيفلي، المدعومة من قِبل الحكومة، بالجولة الثانية من الانتخابات، إثر حصولها على 59.52% من الأصوات، لتكون بذلك أول سيدة تصل إلى سدة الحكم ببلادها.

فيما حصل فاشادزة المدعوم من الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، على 40.48% من أصوات الناخبين.

واعتبر فاشادزة، في كلمته، أن الحكومة مارست ضغوطات على الشعب، وأن الانتخابات جرت في "أجواء غير عادلة"، معلنًا رفضه لنتائجها.

وقال: "لا نعترف بنتائج هذه الانتخابات. لا يوجد رئيس جمهورية في جورجيا".

وأضاف أنهم سينظمون، الأحد، مظاهرات احتجاجية في تبليسي، مشددًا على أن "المعارضة المتحدة تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة".

من جانبه، خاطب الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الجماهير عبر شاشة كبيرة نصبت في القاعة.

وأكد ساكاشفيلي رفضه لنتائج الانتخابات، داعيًّا الشعب إلى النزول إلى الشوارع، الأحد، للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتابع: "جميعنا يقف يوم الأحد في جو من السلام، لكننا سنطالب بشكل واضح بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

يذكر أن زورابيشيفلي ولدت في العاصمة الفرنسية باريس عام 1952، وعملت سفيرة لفرنسا في تبليسي عامي 2003 و2004.

وعام 2004، تولت زورابيشيفلي حقيبة وزارة الخارجية، واستمرت في هذا المنصب حتى نهاية 2005.

وفي العام التالي، أسّست حزب "طريق جورجيا"، ودخلت البرلمان كنائبة، بعد أن استغنت عن جنسيتها الفرنسية.

ومن المنتظر أن تؤدّي زورابيشيفلي (66 عاما) اليمين الدستورية، في 16 ديسمبر المقبل، لتبدأ مهامها بشكل رسمي.