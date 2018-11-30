طائرة ميركل تهبط اضطراريًّا: عمال الإطفاء كانوا في انتظارها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هبطت طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الخميس، اضطراريًّا في مدينة كولونيا شمال غربي البلاد بسبب عطل فني.
ونقلت "الأناضول"، عن وسائل إعلام ألمانية أنّ طائرة ميركل، التي كانت متوجهة إلى الأرجنتين، اضطرت للعودة إلى كولونيا بعدما أقلعت من العاصمة برلين وقطعت المجال الجوي الألماني ودخلت الأجواء الهولندية؛ بسبب عطل فني بالنظام الكهربائي للطائرة.
وأفادت بأنّ السلطات اتخذت تدابير أمنية واسعة وأرسلت فرق الإطفاء أثناء هبوط طائرة ميركل في مطار كولونيا.
وأشارت إلى أنّ العطل الفني وقع أثناء حوار صحفي لميركل مع الصحفيين على متن الطائرة.
ولفتت إلى أن ميركل ستصل متأخرة إلى الاجتماع بسبب العطل.
وتستضيف العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، يومي الجمعة والسبت، أعمال قمة مجموعة العشرين.
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