"جوجل" تطلق أول مقبرة إلكترونية في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل شركة جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

دشنت شركة جوجل الأمريكية أول مقبرة إلكترونية في العالم، وأطلقت الشركة ما اسمته "مقبرة" مشروعاتها على مدار السنوات الماضية.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وضعت "جوجل" في مقبرتها 44 مشروعًا، لم يكتب لها النجاح، وآخرها "جوجل بلس" الذي عمل خلال الفترة من 2011 وحتى 2018.

وضمت القائمة، "جوجل نوت بوك" والذي من 2006 حتى 2011، و"جوجل لاب" المشروع الذي عمل في نفس الفترة، و"جوجل ديسك توب" والذي عمل في الفترة من 2004 إلى 2011.