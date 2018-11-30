- 1/2
- 2/2
واشنطن- سبوتنيك. وقال بالادينو للصحفيين: "من الواضح تماما [أن ما تسعى واشنطن أليه] هو عودة البحارة والسفن الأوكرانية. العدوان الذي شهدناه غير مقبول. وتم إرسال إشارة قوية [من خلال إلغاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين]".
© Sputnik . Sergey Guneev
هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.
وكتب ترامب على صفحته في تويتر قائلا: "بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم تتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، وجدت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المخطط له في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين. وأنا انتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه الأزمة".
شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: واشنطن ترسل إلى روسيا إشارة واضحة بأن حادث مضيق كيرتش غير مقبول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .