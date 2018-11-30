الخارجية الأمريكية: واشنطن ترسل إلى روسيا إشارة واضحة بأن حادث مضيق كيرتش غير مقبول

واشنطن- سبوتنيك. وقال بالادينو للصحفيين: "من الواضح تماما [أن ما تسعى واشنطن أليه] هو عودة البحارة والسفن الأوكرانية. العدوان الذي شهدناه غير مقبول. وتم إرسال إشارة قوية [من خلال إلغاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين]".

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وردا على سؤال حول كيفية إرسال هذه الإشارة، أجاب بالادينو "من خلال العزل".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر قائلا: "بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم تتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، وجدت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المخطط له في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين. وأنا انتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه الأزمة".