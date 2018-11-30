المعادن توقع ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن، يوم الخميس 3 اتفاقيات امتياز منفصلة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، مع شركات أجنبية وسودانية للتعدين بعدد من الولايات، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

ووقع وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبدالله، ممثلاً للوزارة اتفاقاً مع شركة “الغالي للتعدين المحدودة” وهي شراكة سودانية سعودية حازت بموجبه الشركة على مربع امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة بالولاية الشمالية، والتي وقع عنها مديرها عبدون عبدالكريم.

فيما وقعت الوزارة اتفاقية أخرى مع شركة “جيو للموارد المعدنية” وهي شراكة سودانية هندية للتنقيب عن الذهب بولاية القضارف، كما وقعت اتفاقاً ثالثاً مع شركة “البدري” وهي شركة سودانية خالصة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية نهر النيل .

ووصف وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبدالله، الاتفاقيات بأنها بشريات طيبة للسودان واقتصاده، مؤكداً أن النفط والذهب سلعتان تتشابهان في كثير من الأوجه وهما المخرج في القريب العاجل لاقتصاد هذا البلد ودعمه دعماً مباشراً .

ولفت إلى أن السودان مقبل في القريب العاجل على فترة ستكون فيها نهضة لاقتصاده بشكل مميز، خاصة بعد الفراغ من أمر رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

وأشار إلى أن البلاد تعد الآن الدولة الثانية إنتاجاً للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، وقال “كثير من الدول تتكالب الآن للقدوم للبلاد للحصول على تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى”.