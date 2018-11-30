شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء عقديهما.. تعليم جنوب الرياض يُكرم اثنين من عمال النظافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كرم مكتب التعليم بجنوب الرياض، أمس الخميس، اثنين من عمال النظافة؛ بمناسبة انتهاء عقد العمل الخاص بهما. وأوضح مكتب التعليم بجنوب الرياض، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه بمناسبة انتهاء عقد العمل في المكتب كرم مدير المكتب د. عبدالعزيز الخشلان بحضور المساعد للشؤون المدرسية د.إبراهيم المطوع الأخوين عاملي النظافة، داعياً لهما بالتوفيق في تكليفهما الجديد.

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