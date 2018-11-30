شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة.. طعن «عريس» داخل قصر أفراح بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض عريس لطعنة في رقبته بأحد قصور الأفراح بخميس مشيط، مساء أمس الخميس، وذلك من قبل شخص قدم من خارج القصر.

ونُقل العريس المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، وتم تطويق المكان من قبل الجهات الأمنية، ويتوقع أن يصدر بيان من الشرطة عن الحادثة خلال الساعات المقبلة.

وذكر شهود عيان أنه تم القبض على الجاني، وأن حالة العريس المطعون مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له.