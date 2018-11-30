القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إرهاب طهران يطال دول الجوار
كشف مسؤول أمريكي لـ"العين الإخبارية" أن واشنطن ستعلن، الخميس، عن أدلة جديدة تؤكد تورط إيران في دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بأسلحة متقدمة.
وعلمت "العين الإخبارية" أن "برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، سيقوم بعرض تلك الأدلة الجديدة، صباح غد الخميس، في قاعدة أناكوستيا بولينج العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن".
وأوضح مصدر بمكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإيرانية، لـ"العين الإخبارية"، أن "هوك سيعرض أدلة بالصوت والصورة عن تورط النظام الإيراني في نقل مليشيات تابعة له بما في ذلك الصواريخ الباليستية".
وتابع المصدر أن "المبعوث الأمريكي الخاص بإيران سيقوم كذلك بالتطرق إلى جهود الإدارة الأمريكية للحد من الأنشطة الإيرانية الخبيثة".
وأشار إلى أن "العرض يحوي أدلة واضحة وملموسة على أن النظام الإيراني يقوم بتسليح الجماعات الإرهابية بأسلحة متقدمة، ويعمل على زعزعة الاستقرار وإذكاء الصراع بالمنطقة، وهو ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وكان برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، قد كشف في حوار مع "العين الإخبارية"، الثلاثاء، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وأكد أن "الولايات المتحدة تعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية أجنبية"، مشددا على أن "العقوبات الأمريكية ضد إيران ستتصاعد في حال عدم استجابتها للضغوط، والعودة إلى مائدة المفاوضات".
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي لـ"العين الإخبارية": أدلة جديدة على الإرهاب الإيراني الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .