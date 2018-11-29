شكرا لقرائتكم اللواء عثمان: السجن مصير من يتطاول على رموز الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 49 دقيقة في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 23:47

أكد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان "ان قوى الامن تتطور ولدينا القدرة الامنية على ضبط الامن ولا يجوز التطاول على بعض رموز الدولة او الشهداء الرموز، لأن الامر سيؤدي الى فتنة تؤدي بدورها الى جرائم اخرى وانا لن اسمح بحصول هذا الامر وكل من يخالف القانون سيكون مصيره السجن".



وخلال افتتاح الدورة الرابعة لملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية في دورته الرابعة في فندق فينيسيا لفت الى "ان احد اوجه التطور اعتماد الحكومة الالكترونية"، معلناً "اننا بدأنا في قوى الأمن الداخلي مكننة مختلف القطاعات لدينا وسنصل الى المكننة الكاملة خلال السنوات المقبلة".

واوضح ان "المصارف والعمليات المالية هي الهدف الأساس للعدد الأكبر من الجرائم السيبرانية ونولي اهمية كبرى لحماية قطاعات الدولة والمواطنين واستحدثنا لهذه الغاية مراكز عدة لقوى الأمن لمكافحة الجرائم التي تطال هذه القطاعات". واعتبر "ان تكريس هيبة القانون يعني تكريس قوة الوطن والقانون وُجد ليكون الوطن بصحة كاملة".

واثنى اللواء عثمان على "التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات"، مشدداً على "اننا نعمل دائماً على تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما يعد عنصراً اساسياً في مكافحة الجرائم السيبرانية".