شكرا لقرائتكم اجتماع جزائري - مغربي - تونسي من أجل مواجهة خطر التلوث البحري بالمحروقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - «الحياة» | منذ 22 ساعة في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 01:30

عُقد في العاصمة الجزائرية أمس اجتماع فنّي ثلاثي بين الجزائر والمغرب وتونس، لاستكمال وضع خطة عاجلة للتحرك الجماعي في حال حدوث تلوث بحري ناجم عن حوادث في منطقة جنوب غربي البحر الأبيض المتوسط.



وكانت الدول الثلاث اتفقت منذ عام 2005 على وضع هذه الخطة الإقليمية والاستعداد لها تحسباً لوقوع تلوث عن حوادث السفن الناقلة للمحروقات في منطقتهم.

ويتمثل التعاون بين الدول الثلاث في دورات لتكوين قدرات لمعالجة هذا الأمر، وتمارين محاكاة عملياتية ميدانية.