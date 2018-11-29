شكرا لقرائتكم بومبيو: السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 22 ساعة في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 01:01

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على علاقات قوية بين أميركا والسعودية.



وقال بومبيو، للصحافيين عقب لقاء مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ حول الدعم الأميركي للرياض في الحرب في اليمن أمس (الأربعاء)، إن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعم الولايات المتحدة للمملكة، مضيفاً إن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي وجه بلاده في المسار الإصلاحي.

وكان بومبيو، وصف في مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس، المملكة بأنها القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط.

وأضاف أن «المملكة تعمل على تأمين الديمقراطية الهشة في العراق، وتحاول إبقاء بغداد مرتبطة بمصالح الغرب وليس بطهران. كما أن الرياض تساعد في التعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين الهاربين من الحرب السورية عن طريق العمل مع الدول المضيفة، والتعاون بشكل وثيق مع مصر. وخصصت المملكة العربية السعودية ملايين الدولارات لتعزيز جهود الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى»، مؤكداً أن النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي للمملكة هما مفتاحا الرخاء الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.