شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى ينفى إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس تقريرا نشرته وكالة الإعلام الروسية عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية بنيران أرضية أثناء غارة على سوريا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز "إنه زائف" في إشارة إلى تقرير الوكالة الروسية.وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مصدر عسكرى سورى أن الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ.

يذكرأن، قالت وكالة الأنباء السورية" سانا" إن الدفاع الجوى السورى نجح فى التصدى لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية.

وأكدت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا معاديا فى الكسوة جنوبى دمشق، دون ذكر نوعية الأهداف.