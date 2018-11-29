شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تنجح فى إسقاط مقاتلة إسرائيلية وتعترض 4 صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر عسكرى سورى أن الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ. يذكرأن، قالت وكالة الأنباء السورية" سانا" إن الدفاع الجوى السورى نجح فى التصدى لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية. وأكدت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا معاديا فى الكسوة جنوبى دمشق، دون ذكر نوعية الأهداف.

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تنجح فى إسقاط مقاتلة إسرائيلية وتعترض 4 صواريخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .