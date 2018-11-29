مصدر عسكري سوري: لم نستخدم إس 300 حتى الآن

وأضاف المصدر ردا على أسئلة سبوتنيك: تم إسقاط الأهداف المعادية بالوسائط التقليدية لدى قوات الدفاع الجوي السوري من مضادات جوية وصواريخ سام المطورة التي تعاملت مع الموقف وأسقطت الأهداف المعادية بدقة متناهية.

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