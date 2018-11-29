جيش الدفاع الإسرائيلي يرفض التعليق على قصف الجزء الجنوبي من سوريا

تل أبيب- سبوتنيك. وقال المتحدث الإعلامي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكننا التعليق على ما ينشره الإعلام الأجنبي". هذا وصرح مصدر أمني مسؤول لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها.

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