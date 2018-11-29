الرئيس التونسي يعلن إجراء جديد بشأن قانون المساواة في الميراث

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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، الأسبوع الماضي، بأن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، يقترح القانون إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة، وتمكينها من الزواج من الأجنبي، غير مسلم، دون إجبار الزوج غير المسلم على إعلان إسلامه.
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