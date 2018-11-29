برعاية رئاسية.. عرس جماعي لـ 234 فلسطينيا بالضفة

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رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
نظمت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، عرسًا جماعيًا لـ 234 زوجًا فلسطينيًا من منتسبي الأجهزة الأمنية، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وجرت مراسم العرس الجماعي بحضور الرئيس محمود عباس، وأعضاء من الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وعدد كبير من أهالي العرسان، بحسب مراسل الخليج 365.
ودخل العرسان ساحة العرس على أنغام أغانٍ فلسطينية تراثية، مرتدين بدلات رسمية، بينما تزينت العرائس بالزي الشعبي التقليدي.
وقدم عباس هدايا ومبالغ مالية تكريما للأزواج، بينما قال غسان نمر، مدير العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة الفلسطينية، إن ذلك سيصبح عادة سنوية.
وبيّن "نمر" أن اختيار المشاركين في العرس استند لمعايير مختلفة، من بينها الوضع المادي للمتقدم والتنوع المناطقي لهم.
وأشار إلى أنه تمت مراعاة النوع الاجتماعي، واختيار عدد من المنتسبات للأجهزة الأمنية للمشاركة في العرس.
وتخلل العرس الجماعي فقرات فنية وتراثية منوعة.
ودأبت الرئاسة الفلسطينية على تنظيم أعراس جماعية مماثلة، في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتخفيف أعباء مالية عن المقبلين على الزواج.
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