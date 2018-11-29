استمرار معاناة حي التيسير شرق جده

الخليج - أيوب الغامدي

لا زال حي التيسير شرق جده في معاناة مستمره بسبب المياه الجوفيه التي بدأت تعود مجددا مع الأمطار التي هطلت على جده خلال الشهر الماضي ,,مما تسبب في إغلاق تام لبعض الشوارع الرئيسية التي تعتبر من أهم المداخل في الحي والأهالي يوجهون النداء للجهة المسؤوله عن هذه المعاناة والبحث عن حلول عاجلة للقضاء على هذه المياه التي تسببت في تلف الشوارع سواء أمانة جده أو شركة المياه الوطنيه ”.

يذكر أن الأهالي رفعوا بلاغات لأكثر من مرة إلا أنه لم يتم التجاوب لبلاغاتهم.