شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تشدد على تدوين «المهر».. وترفض عبارة «متفق عليه» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت وزارة العدل على المأذونين الشرعيين في تدوين مقدار المهر المقبوض والمؤجل، وتحديد موعد تسليم المؤجل، وعدم الاكتفاء بعبارة «متفق عليه»، التي يجيب بها بعض الأولياء عند سؤالهم عن المهر، بحسب “عكاظ”.
وأكدت الوزارة على ضبط كل ذلك في وثيقة النكاح، وكشفت أنها رصدت نقصاً تجاه متطلبات الصداق في جوانب مقداره المقبوض والمؤجل؛ ما ترتب عليه إشكالات في الدعاوى الناشئة عن الطلاق.
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