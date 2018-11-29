شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، غداً الجمعة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب المملكة لتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: “تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية منها، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية”.