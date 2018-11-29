شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينفي المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت قيادة القوات المشتركة لـ”تحالف دعم الشرعية في اليمن”، المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي.

وأكدت قيادة التحالف، أن أكاذيب الحوثيين لن تقنع المتعاطفين معهم بواقعهم المهزوم عسكرياً ونفسياً، مشيراً إلى أن الحوثيين يحاولون الزج بمقاتليهم ومناصريهم في معركة خاسرة.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة التحالف أنه تم استهداف منصة للميليشيات الحوثية في صعدة حاولت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة.