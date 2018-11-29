شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة الـ20 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون الیوم الخمیس، إنه سیلتقي ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء الأمیر محمد بن سلمان على ھامش قمة العشرين بالأرجنتین.

وكان ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، قد وصل أمس الأربعاء، إلى الأرجنتین لحضور اجتماعات قمة الـ20، التي تنعقد غداً الجمعة لمدة يومین.

في السیاق ذاته، أكد متحدث الكرملین دمیتري بیسكوف، أن جدول أعمال الرئیس الروسي فلاديمیر بوتین في قمة الـ20 في بوينس آيرس بالأرجنتین يتضمن لقاءً مع ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان.