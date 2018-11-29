توقعات: 2019 عام الجفاف والأكثر سخونة

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ألا يكون عام 2019 مبشراً فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة التي يعزوها الخبراء إلى ظاهرة التغير المناخي التي يتهم الإنسان بالتسبب فيها حيث يتوقع خبراء المنظمة حدوث ظاهرة النينو المناخية باحتمال نسبته 75 إلى 80% خلال الشهور الثلاثة القادمة .

وتؤدي هذه الظاهرة التي تحدث كل بضعة أعوام لموجات جفاف في المناطق المدارية وتخفض قدرة الغابات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لذلك تتوقع المنظمة أن يكون عام 2019 أكثر حرارة إذا تخللته هذه الظاهرة.

وكشفت المنظمة إن الأعوام الأربعة الماضية كانت هي الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل العالم درجات الحرارة منتصف القرن التاسع عشر.

وفي البيانات الأولية للمنظمة اليوم الخميس في جنيف، فإن عام 2018 الذي يقترب من نهايته كان هو أكثر هذه الأعوام الأربعة سخونة، وأن السنوات العشرين الأكثر سخونة كانت ضمن السنوات الـ 22 الماضية.