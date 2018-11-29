دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ربما تقضي لوحة المفاتيح أغلب الأوقات على شاشتك عند تصفّحك للتطبيقات، لذلك من الطبيعي بل من الضروري أن يسعى المطورون إلى تحسين التجربة وبشكل مستمر، توًا حصلت لوحة سويفتكي “SwiftKey” والتي تمتلكها مايكروسوفت على تحديث جديد يدعم حاليًا نظام تشغيل اندرويد، وفي هذا الإصدار الجديد أصبحت اللوحة تدعم البحث في الويب مباشرة من داخل اللوحة دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات.

نعم هذه الميزة متاحة على اللوحة الأخرى Gboard من قوقل منذ السابق، ولكن مع فروقات عديدة، حيث Gboard تدعم البحث مباشرة من محرك الخاص بقوقل، أما سويفتكي فهي تدعم محرك بينج، لماذا؟ طبعًا لأن مايكروسوفت تمتلكه.

عمومًا ستُلاحظ أداة البحث الجديدة في شريط أدوات اللوحة، وهنا ستدعم مشاركة النتائج مباشرة مع أي تطبيق، مع وجود خيار اقتصاص صفحة الويب ومشاركتها كصورة، أخيرًا أشارت فريق عمل اللوحة أن هذه الميزة تقتصر حاليًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا واليابان والبرازيل والهند وإيطاليا وأسبانيا، وبشكل تدريجي ستصل جميع مستخدمي أندرويد حول العالم، دون وجود أي كلمة حول هذه الميزة على النظام الآخر iOS.

التدوينة سويفتكي تدعم الآن البحث في الويب داخل اللوحة مباشرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.