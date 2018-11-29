دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أبل تنفي تقارير الأسبوع الماضي الخاصة بخفض انتاج آيفون XR ظهر على التقنية بلا حدود.

في مقابلة مع CNET، قام Greg Joswiak، نائب رئيس تسويق منتجات شركة، بالتعليق على المبيعات المستمرة لهاتف آيفون XR الذي أطلقته شركة أبل مؤخرًا حيث قال: “يعتبر هاتف آيفون XR الأكثر شعبية لنا منذ يوم إصداره”.

ويأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط من إعلان صحيفة The Wall Street Journalعن خفض إنتاج هاتف آيفون XR وظهور تقارير أخرى تفيد بأن الطلب كان متضائل جدًا على آيفون XR مما دفع الشركة إلى خفض الإنتاج.

وفي هذا الشهر أيضًا، قررت شركة أبل عدم مشاركة أعداد الوحدات المباعة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، ومن الآن فصاعدًا، لن تشارك إلا الأرباح فقط، مما يجعل من الصعب معرفة عدد أجهزة آيفون التي يتم بيعها بالضبط.

ويبدو ان هاتف آيفون XR لم يباع بالشكل المتوقع له، حيث انه يحمل تكلفة عالية، وتأمل أبل في أن يؤدي التزايد في الأسعار عامًا بعد عام إلى التعويض عن الانخفاض المستمر في مبيعات أجهزة آيفون.

كما لم يباع كل من آيفون XS وآيفون XS Max بالشكل المتوقع أيضًا، نظرًا لأن أبل قالت ان هاتف آيفون XR يعتبر الأكثر شعبية لها منذ ان تم إصداره. ومع ذلك، فمع السعر المبدئي لجهاز آيفون XS Max الذي يبلغ 1100 دولار، فإن العائد الإضافي سيعوض عددًا أقل من الوحدات المباعة.

على أي حال، فإن الطلب على الهواتف الذكية بات يتغير، وتحتاج شركة أبل إلى التغيير معه. فلا يمكن ان تتوقع أبل ان يشتري الناس منتجاتها إذا استمرت في رفع الأسعار كذلك.

المصدر

هذا الموضوع أبل تنفي تقارير الأسبوع الماضي الخاصة بخفض انتاج آيفون XR ظهر على التقنية بلا حدود.