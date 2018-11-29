دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تُعلن عن مزايا التحديث القادم لتطبيقها OneDrive

كما عودتنا مايكروسوفت، فإن أي تحديث جديد لتطبيقاتها الرئيسية، تُعلن عن مزاياه قبل إطلاقه للجمهور، حيث كشفت الشركة عن أهم المزايا والتحسينات التي ستأتي على تطبيقها ون درايف “OneDrive” سواء على أندرويد أو iOS، على أن يتم إطلاق هذا التحديث للجميع خلال الأيام القليلة القادمة.

عمومًا أبرز الإضافات الجديدة هي ميزة Camera Upload والتي ستكون متاحة فقط على أندرويد، كذلك سيكون هناك تحسينات كبيرة لخدمة MyAnalytics في ون درايف على كلا النظامين، لذلك إذا كنت تستخدم MyAnalytics مع OneDrive، ستلاحظ أن هناك نقاط دخول جديدة إلى عدد المشاهدات وقوائم السياق للملفات الفردية، والتي تهدف إلى تسهيل رؤية كل شيء للوهلة الأولى.

كذلك ستتلقى الإضافة تحسينات مباشرة لجعل عدد مرات المشاهدة أكثر دقة ويجب أن تتطابق مع التحليلات المتوفرة على ويب ون درايف، فضلًا عن أن التحديث المُرتقب سيُزيل إشارة “الملفات الشائعة” من التطبيق.

فيما يخص الميزة الأولى وهي “Camera Upload” كما أشرنا سيتم توفيرها على أندرويد فقط، وبالمناسبة رأيناها خلال الأسبوع الماضي على النسخة التجريبية من التطبيق، حيث من خلالها سيتمكّن مستخدمي أندرويد من تحميل الصور تلقائيًا إلى ألبوم الكاميرا على الجهاز ولحساب ون درايف للأعمال، وللاستفادة من هذه الميزة عليك أولًا تمكينها وذلك بالانتقال الى طريقة العرض داخل حساب ون درايف للأعمال، والنقر على تبويب الصور، بعد ذلك سيتم مطالبتك بتفعيلها.

أخيرًا من المُرجّح جدًا أن نرى هذه التغيّرات خلال اليومين القادمين كأبعد تقدير، لذلك إن كنت من مستخدمي ون درايف فتابع تحديثات التطبيق على صفحته سواء على متجر قوقل بلاي أو أب ستور.

التدوينة مايكروسوفت تُعلن عن مزايا التحديث القادم لتطبيقها OneDrive ظهرت أولاً على عالم التقنية.