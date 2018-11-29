شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاع الجوى السورى يتصدى لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية" سانا" إن الدفاع الجوى السورى نجح فى التصدى لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية. وأكدت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا معاديا فى الكسوة جنوبي دمشق.

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