السودان يحقق أكبر قفزة في تصنيف “الفيفا”

شهاب محمد - الخرطوم - الفيفا

الخليج 365 :

حقق المنتخب الوطني أكبر قفزة في تصنيف الفيفا الشهر الجاري، بعدما ارتقى 8 مراكز “دفعة واحدة” ليحتل المركز الـ127 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا.” وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة الدول.

وتفوقت بلجيكا بفارق نقطة واحدة على منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا أي تغييرات جوهرية، حيث ظلت البرازيل في المركز الثالث وكرواتيا الرابع وإنجلترا الخامس.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه البرتغال مركزاً للأمام لتصبح في المركز السادس بدلاً من أوروجواي التي تراجعت للمركز السابع، فيما سظلت سويسرا في المركز الثامن وإسبانيا بالمركز التاسع والدنمارك بالمركز العاشر.