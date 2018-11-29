حماية المستهلك: استيراد مستحضرات تجميل بـ900 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذرت اختصاصية الأمراض الجلدية والتناسلية د. إيمان كمال مهدي، الفتيات والنساء من مغبة استخدام حقن التفتيح والكريمات الخاصة بالتبييض، وطالبت بالتدخل الفوري للدولة للحد من تجارة مستحضرات التفتيح. فيما أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني إلى تقرير بنك السودان للعام 2017م، وقال إنه أورد أن تكلفة مستحضرات التجميل بلغت قيمتها “900” مليون دولار.

ونوهت د. إيمان خلال حديثها في المنبر الصحفي، نظمته “طيبة برس” أمس حسب صحيفة الصيحة، على شرف حملة مناهضة العنف ضد المرأة، جاء بعنوان “شيء من عنف المرأة ضد نفسها.. أثر كريمات تبييض البشرة على النساء”، نوهت إلى المخاطر الصحية على الفتيات والنساء ومضاعفاتها الكبيرة وآثارها الجانبية سواء على المدى القريب أو المستقبل البعيد، عازية الأمر إلى بحث الآنسات والسيدات المستخدمات للكريمات عن الجمال والقبول الاجتماعي والزواج حسب مفاهيمهن الخاطئة، وحذرت من حقن التفتيح، وقالت إنها أشد خطراً وأكثر ضرراً من الكريمات.

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور ياسر ميرغني، أن تقرير بنك السودان للعام 2017م يشير إلى أن تكلفة مستحضرات التجميل بلغت قيمتها “900” مليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضاف أسعار الدواء من حيث القيمة والتكلفة المادية، مشدداً على ما ذهبت إليه د. إيمان، وأعرب عن قلقه الكبير من تفشي هذه الظاهرة في المجتمع.