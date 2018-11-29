حسن أبوجبل: مباراة الأمل عطبرة والمريخ تم تأجيلها

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الخليج 365 :
أفاد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نظرت في الطلب المقدم من نادي المريخ الخرطوم بتأجيل مباراته المعلنة في الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز ضمن مباريات (المجموعة الأولى) يوم السبت الموافق للأول من ديسمبر 2018م في استاد عطبرة، والذي جاء مبرراً بمشاركة المريخ الافريقية في الدور التمهيدي من دوري الأبطال أمام فايبرز اليوغندي، وبعد إنقسام لجنة المسابقات في قرارها بالتصويت (5) أصوات رفضاً للتأجيل، و(5) تأييداً له، أصبح لامناص من الموافقة على مضض على طلب نادي المريخ بالتأجيل الذي سيحدث خلل في برمجة الدوري الممتاز بالموسم الانتقالي، واضاف أبوجبل: نأمل أن لايلحق التأجيل الضرر بالاعداد لمباراة المريخ الافريقية، وختم الدكتور حسن أبوجبل إيضاحه بالقول: إن مباراة الأمل عطبرة والمريخ الخرطوم تم تأجيلها إلى تاريخ يحدد لاحقاً..
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