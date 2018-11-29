الزراعة تتوقع ارتفاع الصادر إلى 4 مليارات دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة الزراعة، عن ارتفاع نسبة الإنتاح إلى 20% مقارنة بالأعوام الماضية، وتوقعت أن ترتفع حصيلة الصادرات إلى 4 مليارات دولار هذا العام، حيث تبلغ المساحة المزروعة 55 مليون فدان بزيادة 20%.

وأكد وزير الدولة بالوزارة، نهار عثمان نهار، حرص الدولة على معالجة كل التحديات التي تقف حيال زيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى اكتمال الترتيبات والاستعدادات للدخول في العروة الشتوية للموسم الزراعي الحالي.

وأشار إلى عدد من الحلول لبعض المشاكل على الأرض ودعم المزارعين، مؤكداً أن الإنتاجية هذا العام عالية نتيجة الدعم والمتابعة والأسعار التشجيعية للموسم الزراعي، مقراً بفجوة تخزينية، إلا أنه أشار لإمكانية سدها بالتوسع في الأوعية التخزينية.

ونوه نهار إلى التأثير المدمر لتغيّر المناخ وأثره على المساحات المزروعة في السودان، بسبب زيادة الاحتباس الحراري العالمي، مبيناً أن السودان يدعم مشاريع التصدي للمناخ بحزمة سياسات تشمل دعم قطاع الصيد ودعم صغار المزارعين.