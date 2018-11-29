هلال الابيض يكسب حي الوادي بهدفين

شهاب محمد - الخرطوم - هلال الابيض الخليج 365 : ضمن لقاءات الجولة الثانية لحساب المجموعة الاولي حقق الهلال الابيض فوزا غاليا على حي الوادي نيالا بهدفين في اللقاء الذي استضافه استاد شيكان بتوقيع البلدوزر ليضع ثلاثة نقاط غالية في رصيده .

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