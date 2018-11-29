مخططات إرهابية لاستفزاز آخر باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "وفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من مصادر في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فإن الإرهابيين من تنظيم "تحرير الشام" (جبهة النصرة) يخططون لاستفزاز آخر باستخدام مواد سامة".
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ويضاف إلى ذلك، أن المسلحين ينقلون 60 حاوية تحتوي مواد كيميائية شديدة التسميم من بلدات جسر الشغور وكفر زيتة وسراقب إلى منطقة إدلب بمرافقة كيميائيين يتكلمون العربية من إحدى الدول الأوروبية.
وقامت المجموعات الإرهابية يوم الخميس الفائت باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة في حلب السورية باستخدام قذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوسا تحوي مواد سامة مشيرة إلى أنه يتم تحديد نوعها عبر فرق متخصصة.
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