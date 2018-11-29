قبل قمة السويد... هادي يفاجئ الحوثيين بـ"المرجعيات الثلاث"

القاهرة — سبوتنيك. وقال هادي في خطاب أذاعه التلفزيون اليمني، الذي يبثُ من الرياض، بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني: "نعلن اليوم لكل العالم بوضوح أننا سنتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام، ولكنه السلام المستدام والشامل والعادل، القائم على استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وكل ما ترتب عليه إزالة كل الأسباب التي خلقت هذا الوضع".

البحث عن السلام

© REUTERS / KCNA وأضاف هادي في خطابه من أمريكا التي يزورها للعلاج "إن السلام الذي يذهب لمعالجة الأعراض، وينسى أصل الداء لن يصنع سلاماً حقيقياً، والتراجع عن المرجعيات الثلاث، لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي، وسيكتوي بنارها كافة أبناء الشعب اليمني، ولن يكون الإقليم والعالم بمنأى عن تداعياتها".

وتابع: "إننا نبحث بكل قوة عن السلام، بل نحن أهله لأننا باختصار لسنا معتدين ولا انقلابين ولا طائفيين، ولكننا لا نريد سلاماً زائفاً، لا نريد سلاماً ناقصاً ومشوهاً، بل نريد سلاماً عادلاً وشاملاً، سلاماً ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها، سلام لا يحمل بذور تجديد الصراع وتأسيس دورات عنف قادمة".

واستطرد: "لا يمكن أن نقبل تلغيم المستقبل وتأسيس حروب لا نهاية لها بعد كل هذه التضحيات، فشعبنا يستحق أن يعيش في عزة وكرامة ورخاء، يكفيه ما قد عاناه، ولن نقبل أن تكون بلدنا مصدر تهديد للإقليم والعالم من قبل إيران وأدواتها".

إسقاط للخرافة

© Sputnik . وأشاد هادي، "بما يحققه الجيش اليمني من انتصارات في مختلف الجبهات"، مؤكداَ أن "الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها، وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد".

وأكد هادي أنه "وجه الحكومة بتبني سياسات اقتصادية عاجلة، للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي، وما سببه تدهور العملة الوطنية، والتركيز على جوانب الخدمات، بصورة مكثفة".

وشكر الرئيس اليمني، الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة المواطنين"، وخص بالذكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما حيا "الجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في الكويت".