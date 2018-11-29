قبل قمة السويد... هادي يفاجئ الحوثيين بـ"المرجعيات الثلاث"

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القاهرة — سبوتنيك. وقال هادي في خطاب أذاعه التلفزيون اليمني، الذي يبثُ من الرياض، بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني: "نعلن اليوم لكل العالم بوضوح أننا سنتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام، ولكنه السلام المستدام والشامل والعادل، القائم على استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وكل ما ترتب عليه إزالة كل الأسباب التي خلقت هذا الوضع".
البحث عن السلام
© REUTERS / KCNA
وتابع: "إننا نبحث بكل قوة عن السلام، بل نحن أهله لأننا باختصار لسنا معتدين ولا انقلابين ولا طائفيين، ولكننا لا نريد سلاماً زائفاً، لا نريد سلاماً ناقصاً ومشوهاً، بل نريد سلاماً عادلاً وشاملاً، سلاماً ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها، سلام لا يحمل بذور تجديد الصراع وتأسيس دورات عنف قادمة".
واستطرد: "لا يمكن أن نقبل تلغيم المستقبل وتأسيس حروب لا نهاية لها بعد كل هذه التضحيات، فشعبنا يستحق أن يعيش في عزة وكرامة ورخاء، يكفيه ما قد عاناه، ولن نقبل أن تكون بلدنا مصدر تهديد للإقليم والعالم من قبل إيران وأدواتها".
إسقاط للخرافة
© Sputnik .
وأكد هادي أنه "وجه الحكومة بتبني سياسات اقتصادية عاجلة، للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي، وما سببه تدهور العملة الوطنية، والتركيز على جوانب الخدمات، بصورة مكثفة".
وشكر الرئيس اليمني، الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة المواطنين"، وخص بالذكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما حيا "الجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في الكويت".
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