البرلمان الليبي يسلم رئيس المفوضية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء على الدستور

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وقام النويري بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، خلال اللقاء بتسليم قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
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وكان مجلس النواب قد أقر خلال جلسة طارئة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 آب/ أغسطس 2011.
كان البرلمان الليبي قد أجل جلساته أكثر من مرة المقررة للتصويت على قانون الاستفتاء لمشروع الدستور الليبي بسبب عدم تمكن نواب المنطقة الغربية والجنوبية من الحضور إلى طبرق، لما تشهده طرابلس من اشتباكات عنيفة وإغلاق مطار طرابلس.
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