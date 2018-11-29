الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب العاصمة دمشق وتسقط عددا منها

وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت عددا من الأهداف فيما يجري في هذه الأثناء التعامل مع أهداف أخرى في الاجواء.

وتابع المصدر العسكري أن الدفاعات الجوية السورية ما زالت تتصدى حتى اللحظة للأهداف المعادية.

وقال مصدر أمني سوري لسبوتنيك:" إن وسائط دفاعنا الجوي تطلق نحو 10 صواريخ مضاد طائرات تصدت لدفقة صاروخية معادية شمال غرب قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى الشرق من المنطقة العازلة مع العدو الصهيوني.

© Photo / الكسوة

يتبع…